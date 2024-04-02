منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الأميركية تؤكد مقتل سبعة من موظفيها في ضربة إسرائيلية على غزة

أعلنت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الإغاثية الأميركية اليوم، مقتل سبعة من موظفيها في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة.



وأكدت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ مقرا في واشنطن في بيان "مقتل سبعة عناصر من فريقها بضربة نفذتها القوات المسلحة الإسرائيلية في غزة"، موضحة أن القتلى "من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة" وأحدهم "يحمل الجنسيات الأميركية والكندية والفلسطينية".