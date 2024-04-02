روسيا تستنكر الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا

نددت روسيا بالضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا، داعية إسرائيل إلى وقف مثل هذه التصرفات "غير المقبولة على الإطلاق".



وقالت وزارة الخارجية الروسية: "نستنكر بشدة هذا الهجوم على البعثة القنصلية الإيرانية في سوريا"، مشددة على أن "مثل هذه الأعمال العدوانية من جانب إسرائيل غير مقبولة على الإطلاق ويجب أن تتوقف".



وأضافت: "نحث القيادة الإسرائيلية على التخلي عن القيام بأعمال عسكرية استفزازية على أراضي سوريا ودول مجاورة أخرى".