الرئيس الإيراني: استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق "لن يمرّ من دون رد"

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنّ الضربات التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق وأدّت إلى مقتل سبعة من عناصر الحرس الثوري الإثنين "لن تمر من دون رد".



وقال الرئيس الإيراني: "يوماً بعد يوم، نشهد تعزيز جبهة المقاومة واشمئزاز وكراهية الدول الحرّة للطبيعة غير الشرعية" لإسرائيل، مضيفاً أنّ "هذه الجريمة الجبانة لن تمرّ من دون رد".