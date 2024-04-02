الصين تبدي "صدمتها" حيال الضربة على قافلة منظمة إغاثية في غزة

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: بكين تعارض أي عمل يسيء إلى المدنيين

أعربت الصين عن "صدمتها" حيال الضربة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل سبعة من موظفي منظمة إغاثية أميركية في قطاع غزة.



وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين أن بكين "تعارض أي عمل يسيء إلى المدنيين ويدمر بنى تحتية مدنية او ينتهك القانون الدولي"، مضيفة "إننا ندين" هذا الهجوم.