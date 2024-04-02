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بولندا تقدم التعازي لعائلة متطوع بولندي قتل في غزة

أخبار دولية
2024-04-02 | 03:58
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بولندا تقدم التعازي لعائلة متطوع بولندي قتل في غزة
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بولندا تقدم التعازي لعائلة متطوع بولندي قتل في غزة

وزارة الخارجية البولندية: بولندا تعترض على تجاهل القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين

عبرت وزارة الخارجية البولندية اليوم، عن تعازيها لعائلة متطوع بولندي قتل أثناء عمله لصالح منظمة "وورلد سنترال كيتشن" التابعة للطاهي الشهير خوسيه أندريس والتي تقدم مساعدات في غزة.

وقالت الوزارة في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "نتقدم بأحر التعازي لعائلة المتطوع الذي كان يقدم المساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأضافت: "بولندا تعترض على تجاهل القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني".

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بولندا

غزة

وورلد سنترال كيتشن

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