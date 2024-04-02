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إطلاق نار في مدرسة في فنلندا يسفر عن إصابات
أخبار دولية
2024-04-02 | 04:02
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إطلاق نار في مدرسة في فنلندا يسفر عن إصابات
فتح طفل النار اليوم، في مدرسة ابتدائية في فانتا خارج العاصمة الفنلندية هلسنكي ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح، وفق ما أعلنت الشرطة، مضيفة أنه تم إلقاء القبض على المهاجم.
وجاء في بيان الشرطة أن "جميع المتورطين في حادث إطلاق النار هم من القصّر. وفق معلومات الشرطة الحالية، هناك ثلاثة جرحى".
أخبار دولية
إطلاق نار
مدرسة
فنلندا
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