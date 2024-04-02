هجوم بطائرات مسيرة على مناطق صناعية في تتارستان بروسيا

أعلنت السلطات المحلية الروسية اليوم، أن أشخاصا عدة أصيبوا في هجوم بطائرات مسيرة على مناطق صناعية في تتارستان بروسيا.



وقال رستم مينيخانوف رئيس تتارستان في منشور على قناته على تطبيق تيليغرام: "هذا الصباح، تعرضت المؤسسات الصناعية للجمهورية في ييلابوغا ونيجنكامسك لهجوم بطائرات مسيرة. لم تكن هناك أضرار جسيمة، ولم تتعطل العملية التكنولوجية للمؤسسات".



وذكرت المنطقة الاقتصادية الخاصة المحلية على تليغيرام أن طائرتين مسيرتين هاجمتا مبنى سكنيا على أراضي المنطقة، مشيرة الى أن شخصين أصيبا.



ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن خدمات الطوارئ القول إن ستة أشخاص أصيبوا.