الصين تدين استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق: يجب احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها

الخارجية الصينية: لا يمكن انتهاك أمن المؤسسات الدبلوماسية

دانت بكين الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق الإثنين، والذي أدى إلى مقتل 11 شخصاً بينهم قياديان وعناصر في الحرس الثوري، مذكّرة بحرمة المباني الدبلوماسية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين: "الصين تدين هذا الهجوم"، مضيفاً أنّه "لا يمكن انتهاك أمن المؤسسات الدبلوماسية ويجب احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها".