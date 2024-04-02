وارسو تطلب توضيحات من إسرائيل بعد مقتل سبعة عاملين إنسانيين بضربة في غزة

أعلن وزير الخارجية البولندي الثلاثاء أنه طلب توضيحات من إسرائيل غداة الضربة التي أسفرت عن مقتل سبعة موظفين في منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الإغاثية الأميركية وبينهم بولندي.



وكتب رادوسلاف سيكورسكي على منصة إكس "طلبت شخصيا من السفير الإسرائيلي ياكوف ليفني توضيحات عاجلة. أكد لي أن بولندا ستتلقى قريبا نتائج تحقيق حول هذه المأساة"، مضيفا أن وارسو تعتزم إجراء تحقيقها الخاص.