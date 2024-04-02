رئيس الوزراء الإسباني: على إسرائيل توضيح الملابسات المحيطة بمقتل 7 من منظمة ورلد سنترال كيتشن

أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث اليوم الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمّان انه يتعين على إسرائيل توضيح الملابسات المحيطة بمقتل سبعة من العاملين لصالح منظمة ورلد سنترال كيتشن التي أسسها الطاهي الإسباني الشهير خوسيه أندريس في ضربة جوية إسرائيلية على وسط غزة.