بوريل يدين الضربة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل عاملين إنسانيين في غزة: لفتح تحقيق

بوريل: ما زلنا نرى أبرياء يُقتلون

دان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم، الغارة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل سبعة عمال إنسانيين من منظمة وورلد سنترال كيتشن الأميركية الخيرية في غزة، داعيا إلى فتح تحقيق.



وكتب بوريل على موقع إكس: "أدين هذا الهجوم وأدعو إلى بدء تحقيق في أقرب وقت ممكن". وأضاف: "على الرغم من كل المناشدات لحماية المدنيين وعمال الإغاثة، ما زلنا نرى أبرياء يُقتلون".