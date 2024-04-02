الصحة العالمية: تدمير مستشفى الشفاء يصيب المنظومة الصحية بغزة في مقتل

اعتبرت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس أن تدمير مستشفى الشفاء يصيب المنظومة الصحية في غزة في مقتل.



وقالت: "لقد كان المكان الذي يذهب إليه الناس للحصول على نوع رعاية يوفرها أي نظام صحي جيد، والتي نتوقع الحصول عليها في مجتمعاتنا حال الحاجة إليها".