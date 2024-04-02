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الجيش الإسرائيلي: "هيئة مستقلة" ستحقق في "وفاة مأساوية" لموظفي إغاثة بغزة
أخبار دولية
2024-04-02 | 05:49
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الجيش الإسرائيلي: "هيئة مستقلة" ستحقق في "وفاة مأساوية" لموظفي إغاثة بغزة
أعلن الجيش الإسرائيلي أن هيئة مستقلة واحترافية وتتمتع بالخبرة ستتولى التحقيق في مقتل سبعة من موظفي الإغاثة يعملون لصالح منظمة ورلد سنترال كيتشن في غزة والذين قالت المنظمة غير الحكومية إنهم لقوا حتفهم نتيجة ضربة جوية إسرائيلية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري إنه سيتم التحقيق في الحادث عبر "آلية تقصي الحقائق والتقييم" التي وصفها في بيان بأنها "هيئة مستقلة واحترافية وتتمتع بالخبرة" دون تقديم تفاصيل.
وأضاف أنه تحدث إلى مؤسس المنظمة خوسيه أندريس وعبر عن خالص تعازيه.
وتابع: "نعبر أيضا عن خالص الحزن للدول الحليفة التي بذلت وما زالت تبذل الكثير لمساعدة المحتاجين".
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