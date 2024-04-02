رئيس قبرص: ينبغي مضاعفة الجهود لتوصيل المساعدات إلى غزة

دعا الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس اليوم، إلى إجراء تحقيق فوري في مقتل سبعة من موظفي الإغاثة في غارة جوية إسرائيلية في غزة.



وقال إن جمعية وورلد سنترال كيتشن الخيرية التي كان القتلى من موظفيها "شريك أساسي" في مبادرة توصيل المساعدات إلى القطاع عن طريق البحر.



وأضاف خريستودوليدس بعد اجتماع مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا: "نحن بحاجة إلى مضاعفة الجهود لتوصيل المساعدات إلى غزة".