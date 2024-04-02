الكرملين: الضربة الجوية الإسرائيلية المشتبه بها على القنصلية الإيرانية في دمشق عمل عدواني

اعلن الكرملين اليوم الثلاثاء ان الضربة الجوية الإسرائيلية المشتبه بها على القنصلية الإيرانية في دمشق عمل عدواني.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن مثل هذه الهجمات تنتهك جميع أسس القانون الدولي.