إسرائيل تقول إن "هدفا جويا مشبوها" سقط داخل الأردن بالقرب من الحدود

أعلن الجيش الإسرائيلي أن "هدفا جويا مشبوها" سقط داخل الأراضي الأردنية بالقرب من الحدود مع إسرائيل، بعدما تحدثت وسائل إعلام محلية عن بتحطم طائرة مسيرة في منطقة مفتوحة.



وقال الجيش في بيان إن الهدف سقط إلى الشمال الشرقي من ميناء إيلات الإسرائيلي على البحر الأحمر، والذي تعرض لهجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ من جانب جماعة الحوثي اليمنية خلال حرب غزة المستمرة منذ ستة أشهر تقريبا.



