الشرطة تعلن مقتل طفل في إطلاق النار في مدرسة بفنلندا والجريحان حالتهما خطيرة

أعلنت الشرطة الفنلندية أن طفلا يبلغ من العمر 12 عاما قتل وأصيب اثنان بجروح خطيرة بعدما أطلق زميلهما النار الثلاثاء في مدرسة شمال العاصمة هلسنكي.



وقال قائد الشرطة في قسم شرق أوسيما إيلكا كوسكيماكي في مؤتمر صحافي: "اليوم بعد الساعة التاسعة صباحا، وقع حادث إطلاق نار في مدرسة.. قتل فيه طالب في المدرسة في الصف السادس"، مضيفا أن طالبين آخرين أصيبا "بجروح خطيرة".