لندن تطالب إسرائيل بتوضيحات "شاملة وشفافة" إثر مقتل عاملي إغاثة في غزة

وزير الخارجية البريطاني: لا بد أن يحظى العاملون في المجال الإنساني بالحماية

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن المملكة المتحدة تنتظر "تفسيرات شاملة وشفافة" من إسرائيل بعد مقتل سبعة من عاملي الإغاثة في غزة في غارة نفذها الجيش الإسرائيلي.



وقال وزير الخارجية: "لا بد أن يحظى العاملون في المجال الإنساني بالحماية وأن يكونوا قادرين على القيام بمهمتهم". وكتب على منصة "إكس" أن لندن تتحقق من الأنباء التي تحدثت عن مقتل بريطانيين في الضربة.