الاتحاد الأوروبي يدعو إلى "ضبط النفس" بعد استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق

دعا الاتحاد الأوروبي إلى "ضبط النفس" بعد الهجوم الذي استهدف مقرّ القنصلية الإيرانية في دمشق وأسفر عن مقتل 11 شخصاً بينهم سبعة من الحرس الثوري، بينما اتهمت طهران إسرائيل بتنفيذه.



وقال المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو: "في هذا الوضع الإقليمي المتوتر للغاية، من المهم جداً ممارسة ضبط النفس لأنّ المزيد من التصعيد في المنطقة ليس في مصلحة أحد".