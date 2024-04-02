غالانت: إسرائيل تعمل ضد الأعداء في شتى أنحاء الشرق الأوسط

أكّد وزير الدفاع يوآف غالانت أن "إسرائيل تعمل في جميع أنحاء الشرق الأوسط لتكبد أولئك الذين يهددونها الثمن"، إلا أنه لم يشر مباشرة إلى غارة جوية إسرائيلية مشتبه بها أسفرت عن مقتل عدد من الضباط الإيرانيين في دمشق.



وقال غالانت أمام لجنة برلمانية، بحسب بيان صادر عن مكتبه: "نخوض حاليا حربا متعددة الجبهات، ونرى أدلة على ذلك كل يوم بما في ذلك خلال الأيام القليلة الماضية".



وأضاف: "إننا نعمل في كل مكان، وكل يوم، لمنع أعدائنا من اكتساب القوة وكي نوضح لأي أحد يهددنا -في شتى أنحاء الشرق الأوسط- أن ثمن مثل هذا الأفعال سيكون باهظا".