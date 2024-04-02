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ارتفاع حصيلة الهجوم على قنصلية إيران في دمشق إلى 13 قتيلاً بينهم 7 إيرانيين
أخبار دولية
2024-04-02 | 07:40
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ارتفاع حصيلة الهجوم على قنصلية إيران في دمشق إلى 13 قتيلاً بينهم 7 إيرانيين
ارتفع عدد القتلى في الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق الاثنين، إلى 13 قتيلاً بينهم سبعة أعضاء في الحرس الثوري الإيراني، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي في طهران .
وقال التلفزيون: "في الهجوم الذي نفّذه النظام الصهيوني على قنصلية السفارة الإيرانية في العاصمة السورية، قُتل سبعة إيرانيين وستة سوريين". وكانت الحصيلة السابقة أفادت عن سقوط 11 قتيلاً.
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