ارتفاع حصيلة الهجوم على قنصلية إيران في دمشق إلى 13 قتيلاً بينهم 7 إيرانيين

ارتفع عدد القتلى في الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق الاثنين، إلى 13 قتيلاً بينهم سبعة أعضاء في الحرس الثوري الإيراني، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي في طهران .



وقال التلفزيون: "في الهجوم الذي نفّذه النظام الصهيوني على قنصلية السفارة الإيرانية في العاصمة السورية، قُتل سبعة إيرانيين وستة سوريين". وكانت الحصيلة السابقة أفادت عن سقوط 11 قتيلاً.