نتنياهو: صياغة مقترح جديد لهدنة في غزة خلال محادثات القاهرة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المفاوضين الإسرائيليين سيعودون من محادثات في القاهرة بعد صياغة مقترح جديد لهدنة في غزة ولتحرير الرهائن.



وقال مكتبه: "في إطار المحادثات، وبوساطة مفيدة من مصر، صاغ الوسطاء مقترحا محدثا لحماس".



وأضاف: "إسرائيل تتوقع من الوسطاء أن يضغطوا على حماس بقوة أكبر من أجل التوصل إلى اتفاق".