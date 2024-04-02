نتانياهو يعترف بأن غارة إسرائيلية "غير مقصودة" قتلت عاملي الإغاثة في قطاع غزة

أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء بأن الجيش الإسرائيلي قتل "عن غير قصد" سبعة من عمال الإغاثة في غارة جوية على قطاع غزة.



وقال لدى مغادرته المستشفى في القدس بعد أن خضع لعملية بسيطة: "للأسف، وقعت في اليوم الأخير حادثة مأساوية حين قصفت قواتنا أبرياء في قطاع غزة عن غير قصد".



وأضاف: "يحدث هذا في الحرب، سنحقق في الأمر بشكل تام، نحن على اتصال مع الحكومات، وسنفعل كل شيء حتى لا يتكرر ذلك".