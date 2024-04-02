الجيش الإسرائيلي: ضربة إسرائيلية تسببت في مقتل موظفي الإغاثة بغزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن إحدى ضرباته على غزة تسببت في مقتل سبعة أشخاص يعملون لصالح منظمة ورلد سنترال كيتشن للإغاثة، وأضاف أن قائد الجيش سيراجع نتائج تحقيق أوليّ.



وجاء في بيان للجيش أن "الحادث المأساوي الليلة الماضية وقع نتيجة ضربة للجيش، ونحن نحقق في ملابسات الحادث".