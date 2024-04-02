قبرص قلقة من زيادة الهجرة غير الشرعية لسوريين من لبنان

عبرت قبرص اليوم الثلاثاء عن قلقها العميق إزاء ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين، ومعظمهم من السوريين، الذين قالت إنهم يأتون من لبنان المجاور بعد تسجيل وصول أكثر من 350 من هؤلاء الوافدين في يومين.



وتقع قبرص على بعد 160 كيلومترًا فقط من سوريا ولبنان، وزاد عدد طالبي اللجوء الذين يفدون إليها لا سيما في الشهور القليلة الماضية. ويستضيف لبنان، الذي يعاني من أزمة اقتصادية، مئات آلاف اللاجئين السوريين.



وفي تصريحات واضحة على نحو غير معهود، رأى الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس أنه من "المقلق للغاية" أن يتزايد باستمرار وصول المهاجرين السوريين في الأسابيع القليلة الماضية.



وقال بعد اجتماع مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا: "أتفهم تمامًا التحديات التي يواجهها لبنان، لكن تصدير المهاجرين إلى قبرص لا ينبغي أن يكون الحل ولا يمكن قبوله".



وتريد نيقوسيا من الاتحاد الأوروبي أن يدرس إعلان أجزاء من سوريا التي مزقتها الحرب آمنة، الأمر الذي سيسمح بإعادة طالبي اللجوء الذين يصلون إلى البلاد المجاورة.

