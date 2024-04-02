​قتلى وجرحى في حريق في اسطنبول

قتل 11 شخصا واصيب 12 بجروح في حريق اندلع في الطابق السفلي من مبنى سكني مؤلف من 16 طابقا في اسطنبول كما أعلن مكتب حاكم المدينة.



وقال المتكب في بيان إن "حصيلة الحريق ارتفعت الى 11 قتيلا و12 جريحا. وتم نقل الجرحى الى مستشفيات المنطقة".