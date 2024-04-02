رئيس بلدية إسطنبول: مقتل 15 شخصًا في حريق بملهى ليلي

أعلن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو أن 15 شخصا لقوا حتفهم وأصيب ثمانية آخرون في حريق اندلع في ملهى ليلي بوسط المدينة خلال أعمال إصلاح أثناء النهار.



وقال إن سبعة من المصابين في حالة حرجة، مضيفا أنه تم إخماد الحريق وأن المصابين يتلقون العلاج في مستشفيات قريبة.



وقال مكتب حاكم المدينة في بيان إن تحقيقا بدأ في الحادث.