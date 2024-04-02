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رئيس قبرص: الممر البحري إلى غزة سيستمر في العمل

أخبار دولية
2024-04-02 | 09:50
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رئيس قبرص: الممر البحري إلى غزة سيستمر في العمل
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رئيس قبرص: الممر البحري إلى غزة سيستمر في العمل

دعا الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس اليوم الثلاثاء إلى إجراء تحقيق فوري في مقتل سبعة من موظفي الإغاثة في غارة جوية إسرائيلية في غزة، قائلًا إن جمعية ورلد سنترال كيتشن الخيرية التي كان القتلى من موظفيها "شريك أساسي" في مبادرة توصيل المساعدات إلى القطاع عن طريق البحر.
 
وأضاف خريستودوليدس بعد اجتماعه مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا: "نحن بحاجة إلى مضاعفة الجهود لتوصيل المساعدات إلى غزة".

وضربت غارة إسرائيلية قافلة تقل فريق ورلد سنترال كيتشن بعد أن انتهوا من تفريغ أكثر من 100 طن من المساعدات الغذائية التي أدخلت إلى غزة عبر ممر بحري من قبرص. ومن بين الضحايا مواطنون من أستراليا وبولندا وبريطانيا.

وقالت المؤسسة الخيرية إنها ستوقف عملياتها مؤقتًا في المنطقة على الفور. وتنشط منظمة ورلد سنترال كيتشن في غزة منذ شهر أكتوبر تشرين الأول، إذ تعمل على إدخال المواد الغذائية عن طريق البر وتشارك أيضا في عمليات الإنزال الجوي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت أول ممر بحري لنقل المساعدات إلى القطاع من قبرص.

وأفاد وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس بأن قافلة ثانية من السفن، تحمل ما يزيد قليلًا على 300 طن من المساعدات، غادرت الجزيرة مطلع الأسبوع الماضي ووصلت إلى غزة منتصف يوم أمس الاثنين.

وقال كومبوس إن السلطات القبرصية تتواصل مع منظمة ورلد سنترال كيتشن.

ووقع الهجوم الإسرائيلي على بعد 12 كيلومترًا من منطقة وصول المساعدات إلى رصيف مؤقت أنشأته المؤسسة الخيرية.

وأوضح الوزير القبرصي أن عمال الإغاثة كانوا قد أنهوا للتو نوبة عمل ضمن عملية تفريغ المساعدات وقت الهجوم، وكان من المفترض أن يستأنف التفريغ في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

وقال: "توقف هذا حاليًا، ومنذ أن أعلنت ورلد سنترال كيتشن ذلك القرار (تعليق النشاط مؤقتًا)، سيغادرون المنطقة من أجل العودة وإعادة ترتيب أنفسهم ورؤية وتقييم الخطوات التالية".

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قبرص:

الممر

البحري

سيستمر

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