روسيا تعلن سيطرتها على 400 كيلومتر مربع من أوكرانيا منذ مطلع العام

سيطرت روسيا على أكثر من 400 كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية منذ مطلع العام، وفق ما أعلن وزير الدفاع الروسي الثلاثاء، بعد أن اخذت قواته المبادرة أمام افتقار الجنود الأوكرانيين إلى الذخيرة.



ونقلت وزارة الدفاع عن الوزير سيرغي شويغو قوله خلال اجتماع عسكري أنه "منذ بداية العام، أصبح ما مجموعه 403 كيلومترات مربعة من أراضي المناطق الجديدة في الاتحاد الروسي تحت سيطرتنا"، في إشارة إلى مناطق لوغانسك وخيرسون ودونيتسك وزابوريجيا الأوكرانية التي أعلنت موسكو ضمها وتسيطر عليها جزئيًا.



وأكد شويغو أن جنوده واصلوا "دفع الوحدات الأوكرانية نحو الغرب".