فرنسا تدين الغارة الجوية الإسرائيلية التي أدت لمقتل عمال إغاثة في غزة

دان وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص يعملون في مؤسسة ورلد سنترال كيتشن الخيرية التابعة للطاهي الشهير خوسيه أندريس في غزة.



وقال في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: "حماية العاملين في المجال الإنساني ضرورة أخلاقية وقانونية يجب على الجميع الالتزام بها. لا شيء يمكن أن يبرر مثل هذه المأساة".