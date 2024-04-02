بلينكن: واشنطن تحث إسرائيل على إجراء تحقيق في مقتل موظفي الإغاثة في غزة

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء أن واشنطن حثت إسرائيل على إجراء تحقيق سريع وشامل ونزيه في الغارة الجوية التي شنتها على غزة وأسفرت عن مقتل سبعة أشخاص يعملون في جمعية ورلد سنترال كيتشن الخيرية التي أسسها الطاهي الشهير خوسيه أندريس.



وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في باريس: "تحدثنا مباشرة إلى الحكومة الإسرائيلية بشأن هذه الواقعة تحديدًا. دعونا إلى إجراء تحقيق سريع وشامل ونزيه لفهم ما حدث بالضبط"، مضيفًا أنه يجب حماية العاملين في المجال الإنساني.