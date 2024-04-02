هجوم بمسيّرة على موقع صناعيّ في روسيا يبعد ألف كلم من أوكرانيا

استهدف هجوم بمسيّرة تبنته كييف موقعًا صناعيًا، في تتارستان.

وسقط 13 جريحًا، كما أعلنت السلطات في هذه الجمهورية الروسية الواقعة على بعد أكثر من ألف كلم من اوكرانيا.

وتشن أوكرانيا بانتظام هجمات بمسيّرات أو أعمال تخريب ضد مصانع أو سكك حديد أو مصافي تكرير النفط في الأراضي الروسية، لكن من النادر أن تطال ضربة بنى تحتية بعيدة إلى هذا الحد.

وقال مصدر في قطاع الدفاع الأوكرانيّ، ردًا على أسئلة وكالة فرانس برس إنّها كانت عملية من تنفيذ جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية الذي تبنى في السابق عدة هجمات مماثلة على الأراضي الروسية.

ولم يتسبب بأضرار جسيمة، ولم تتعطل العملية التكنولوجية للشركات، من دون تحديد المصانع المستهدفة.

في المقابل، اشارت وزارة الصحة في تتارستان الى ان 13 شخصًا اصيبوا بجروح إثر الانفجار الناجم عن مسيرة هم طلاب، بينهم قاصران.

وأوضحت عبر تلغرام نقل ثمانية أشخاص إلى المستشفى لإصاباتهم الخفيفة أو المتوسطة وحياتهم ليست بخطر.