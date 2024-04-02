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رئيس الوزراء الفلسطيني: العملية العسكرية الإسرائيلية في مستشفى الشفاء "جريمة حرب"
أخبار دولية
2024-04-02 | 10:50
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رئيس الوزراء الفلسطيني: العملية العسكرية الإسرائيلية في مستشفى الشفاء "جريمة حرب"
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رئيس الوزراء الفلسطيني: العملية العسكرية الإسرائيلية في مستشفى الشفاء "جريمة حرب"
وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى العملية العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في مجمع الشفاء في قطاع غزة بأنها "جريمة حرب متكاملة الأركان".
وقال مصطفى: "الإدانة والاستنكار لا تكفي أمام الجرائم المتواصلة في قطاع غزة، وفي الضفة والقدس".
وأضاف: "الإدانة والاستنكار يجب أن يُوجًّه ضد الصمت على الفظائع التي ترتكب، والسماح باستمرارها، وآخرها الجريمة في مشفى الشفاء - وهي جريمة حرب متكاملة الأركان تم تنفيذها على مرأى ومسمع العالم".
وأكّد مصطفى أمام اعضاء حكومته أنه "سنواصل الجهد ليتحمل العالم مسؤولياته، وأيضاً لنتحمل مسؤولياتنا بتوفير ما يلزم لدعم أبناء شعبنا والوقوف معهم أمام هذا الطغيان، يجب وقف الإبادة وجرائم الحرب فوراً، يجب الإعلان عن وقف دائم لإطلاق النار".
وشدد على ان حكومته "تبذل منذ اللحظة الأولى لتشكيلها جهوداً واتصالات دولية على مدار الساعة لتخفيف معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة أمام الحرب الإجرامية والإبادة المتواصلة".
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