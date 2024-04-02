الأمين العام للأمم المتحدة يندد بالهجوم على السفارة الإيرانية في سوريا

أعلن متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن غوتيريش ندد بهجوم على المقر الدبلوماسي الإيراني في دمشق، ودعا "جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفط وتجنب مزيد من التصعيد".



وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان: "يحذر الأمين العام من أن أي إساءة تقدير قد تؤدي إلى اتساع الصراع في منطقة مضطربة بالفعل، مع وجود تبعات مُدمِرة على المدنيين الذين يواجهون في واقع الأمر معاناة غير مسبوقة في سوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع نطاقا".