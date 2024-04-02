كندا تدين الغارة الإسرائيلية على عمال الإغاثة في غزة

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي اليوم الثلاثاء أن كندا تدين الغارة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة في غزة وتدعو إلى إجراء تحقيق كامل.



وقالت في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "كندا تتوقع المساءلة الكاملة عن عمليات القتل هذه وسننقل ذلك إلى الحكومة الإسرائيلية مباشرة. الضربات على العاملين في المجال الإنساني غير مقبولة على الإطلاق".