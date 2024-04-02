ألمانيا تطالب اسرائيل بتحقيق "معمق" في مقتل عمال الإغاثة في غزة

طالبت وزيرة الخارجية الالمانية انالينا بيربوك اسرائيل بـ"اجراء تحقيق سريع ومعمق" في مقتل سبعة من عمال الاغاثة في ضربة اسرائيلية في غزة.



وكتبت الوزيرة على منصة "اكس": "يجب أن يتمكن عمال الاغاثة من القيام بعملهم المهم بأمن تام، في العالم أجمع وايضا في غزة. يجب عدم السماح بوقوع حوادث مماثلة".