مقتل ‭4‬ أطفال في حادث حافلة شمال الهند

أعلن مسؤول بالشرطة لرويترز أن أربعة أطفال لقوا حتفهم وأصيب 12 آخرون في انقلاب حافلة مدرسية في منطقة بارابانكي بولاية أوتار براديش بشمال الهند.



وقال مسؤول الشرطة أجاي سينغ إن المصابين نقلوا إلى أقرب منشأة للرعاية الصحية.



وأضاف أن الأطفال كانوا عائدين من نزهة في حديقة حيوانات بمدينة لكناو عاصمة الولاية، ووقع الحادث عندما حاول سائق الحافلة تجنب الاصطدام بدراجة نارية.



ولم تتوفر على الفور تفاصيل إضافية عن الحافلة والحادث.