البيت الابيض: واشنطن "قلقة بشدة" حيال الدعم الصيني لروسيا

أعلنت مسؤولة في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة "قلقة بشدة" للدعم الاقتصادي والصناعي الذي تقدمه الصين الى روسيا.



وقالت المسؤولة خلال لقاء مع صحافيين خصصته للمكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ: "في الآونة الاخيرة، شاهدنا الصين تساعد روسيا فعليا في إعادة بناء صناعتها الدفاعية عبر تعويض العلاقات التجارية التي قطعها الشركاء الاوروبيون بالمساعدة في تأمين مكونات يمكنها أن تعزز تدريجا القدرات الروسية في أوكرانيا".