لندن تستدعي السفير الاسرائيلي بعد مقتل ثلاثة عمال اغاثة بريطانيين في غزة

استدعت الحكومة البريطانية سفير إسرائيل في لندن للتعبير عن "تنديدها الحازم" بمقتل سبعة من عمال الإغاثة، بينهم ثلاثة بريطانيين، في ضربة اسرائيلية في غزة.



وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية اندرو ميتشل في بيان: "طلبت إجراء تحقيق سريع وشفاف، وتقاسم النتائج مع المجتمع الدولي برمته، ومحاسبة المسؤولين (عن الهجوم) في شكل كامل على أفعالهم".