الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
22
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
22
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الأمم المتحدة: مقتل موظفي الإغاثة "نتيجة حتمية" لإسلوب إدارة الحرب في غزة
أخبار دولية
2024-04-02 | 12:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الأمم المتحدة: مقتل موظفي الإغاثة "نتيجة حتمية" لإسلوب إدارة الحرب في غزة
اعتبر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن مقتل سبعة من العاملين في منظمة ورلد سنترال كيتشن الخيرية التي أسسها الطاهي الشهير خوسيه أندريس في غزة "هو النتيجة الحتمية للطريقة التي تُدار بها هذه الحرب في الوقت الحالي".
وقال إن الأمم المتحدة تدعو مجددا إلى وقف فوري إنساني لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس".
وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الغارة الجوية الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل موظفي الإغاثة غير متعمدة و"مأساوية".
آخر الأخبار
أخبار دولية
المتحدة:
موظفي
الإغاثة
"نتيجة
حتمية"
لإسلوب
إدارة
الحرب
التالي
منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الأميركية تؤكد مقتل سبعة من موظفيها في ضربة إسرائيلية على غزة
رئيس الوزراء الأسترالي: مواطنة أسترالية في عداد عاملي إغاثة أجانب قتلوا بغارة في غزة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:58
الأمم المتحدة تندد بـ"تجاهل" القانون الإنساني بعد مقتل عمال الإغاثة في غزة
أخبار دولية
13:58
الأمم المتحدة تندد بـ"تجاهل" القانون الإنساني بعد مقتل عمال الإغاثة في غزة
0
آخر الأخبار
2024-02-22
الأمم المتحدة: الحرب الروسية على أوكرانيا تسببت بخسائر "بشرية مروعة"
آخر الأخبار
2024-02-22
الأمم المتحدة: الحرب الروسية على أوكرانيا تسببت بخسائر "بشرية مروعة"
0
آخر الأخبار
2024-02-13
مسؤول الإغاثة في الأمم المتحدة: العملية العسكرية في رفح في غزة "قد تؤدي إلى مذبحة" وقد تجعل عملية الإغاثة تكاد تنتهي
آخر الأخبار
2024-02-13
مسؤول الإغاثة في الأمم المتحدة: العملية العسكرية في رفح في غزة "قد تؤدي إلى مذبحة" وقد تجعل عملية الإغاثة تكاد تنتهي
0
أخبار دولية
2024-01-09
خبيران بالأمم المتحدة ينددان بمقتل العاروري "خارج نطاق القضاء" في لبنان
أخبار دولية
2024-01-09
خبيران بالأمم المتحدة ينددان بمقتل العاروري "خارج نطاق القضاء" في لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:00
تظاهرة غاضبة جديدة أمام الكنيست ضد نتانياهو
أخبار دولية
17:00
تظاهرة غاضبة جديدة أمام الكنيست ضد نتانياهو
0
أخبار دولية
15:31
اتصال هاتفيّ بين الأسد ورئيسي
أخبار دولية
15:31
اتصال هاتفيّ بين الأسد ورئيسي
0
أخبار دولية
15:26
ستولتنبرغ يقترح إنشاء صندوق بقيمة 100 مليار يورو لإمداد أوكرانيا بالسلاح
أخبار دولية
15:26
ستولتنبرغ يقترح إنشاء صندوق بقيمة 100 مليار يورو لإمداد أوكرانيا بالسلاح
0
أخبار دولية
15:23
سوناك اتّصل بنتنياهو: لإجراء تحقيق شامل في مقتل موظفي إغاثة في غزة
أخبار دولية
15:23
سوناك اتّصل بنتنياهو: لإجراء تحقيق شامل في مقتل موظفي إغاثة في غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:52
إطلاق نار في مدرسة في فنلندا يسفر عن إصابات
أخبار دولية
04:52
إطلاق نار في مدرسة في فنلندا يسفر عن إصابات
0
آخر الأخبار
08:25
الخارجية الإيرانية: نحتفظ بحقنا في الرد الصارم على العملية الإرهابية الإسرائيلية وفق القوانين الدولية
آخر الأخبار
08:25
الخارجية الإيرانية: نحتفظ بحقنا في الرد الصارم على العملية الإرهابية الإسرائيلية وفق القوانين الدولية
0
أخبار دولية
12:09
لندن تستدعي السفير الاسرائيلي بعد مقتل ثلاثة عمال اغاثة بريطانيين في غزة
أخبار دولية
12:09
لندن تستدعي السفير الاسرائيلي بعد مقتل ثلاثة عمال اغاثة بريطانيين في غزة
0
أخبار دولية
15:26
ستولتنبرغ يقترح إنشاء صندوق بقيمة 100 مليار يورو لإمداد أوكرانيا بالسلاح
أخبار دولية
15:26
ستولتنبرغ يقترح إنشاء صندوق بقيمة 100 مليار يورو لإمداد أوكرانيا بالسلاح
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
الإنتر يقترب من حسم لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم وفينيكس صنز يعزز مركزه في القسم الغربي من ال ان بي آي
تقارير نشرة الاخبار
14:00
الإنتر يقترب من حسم لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم وفينيكس صنز يعزز مركزه في القسم الغربي من ال ان بي آي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
أسعار النفط العالمية الى ارتفاع
تقارير نشرة الاخبار
13:57
أسعار النفط العالمية الى ارتفاع
0
أخبار دولية
13:51
إيران سترد على إسرائيل... لكن أين؟
أخبار دولية
13:51
إيران سترد على إسرائيل... لكن أين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
فؤاد السعد.. ثلاثة عقود من العمل السياسي مع اللقاء الديمقراطي
تقارير نشرة الاخبار
13:48
فؤاد السعد.. ثلاثة عقود من العمل السياسي مع اللقاء الديمقراطي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
المصارف تحمل الدولة مسؤولية ضياع الودائع
تقارير نشرة الاخبار
13:43
المصارف تحمل الدولة مسؤولية ضياع الودائع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
في اليوم العالمي لإضطراب طيف التوحد.. الإختلاف يغني!
تقارير نشرة الاخبار
13:35
في اليوم العالمي لإضطراب طيف التوحد.. الإختلاف يغني!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
فيتامينات ومتممات خاصة بالأطفال تباع في الصيدليات رغم انتهاء صلاحيتها…
تقارير نشرة الاخبار
13:31
فيتامينات ومتممات خاصة بالأطفال تباع في الصيدليات رغم انتهاء صلاحيتها…
0
أخبار دولية
13:28
إسرائيل مستمرة بتجويع الفلسطينيين... بالقتل!
أخبار دولية
13:28
إسرائيل مستمرة بتجويع الفلسطينيين... بالقتل!
0
أخبار دولية
13:25
بعد ضربة دمشق... كيف تقرأ إسرائيل الرد الإيراني؟ وماذا تتوقع؟
أخبار دولية
13:25
بعد ضربة دمشق... كيف تقرأ إسرائيل الرد الإيراني؟ وماذا تتوقع؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
05:55
مكتب فضل الله: الأربعاء 10 نيسان أول أيام عيد الفطر المبارك
أخبار لبنان
05:55
مكتب فضل الله: الأربعاء 10 نيسان أول أيام عيد الفطر المبارك
2
خبر عاجل
09:31
التحكم المروري: تصادم بين سيارتين على اوتوستراد غزير باتجاه الكازينو وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
09:31
التحكم المروري: تصادم بين سيارتين على اوتوستراد غزير باتجاه الكازينو وحركة المرور كثيفة في المحلة
3
أخبار لبنان
05:43
تشويه تمثال السيدة العذراء في زوق مكايل (صورة)
أخبار لبنان
05:43
تشويه تمثال السيدة العذراء في زوق مكايل (صورة)
4
آخر الأخبار
17:50
مكتب الإعلام الحكوميّ في غزة: الجيش الاسرائيليّ اغتال فريقًا أجنبيًا من جنسيات بريطانية وبولندية وأسترالية
آخر الأخبار
17:50
مكتب الإعلام الحكوميّ في غزة: الجيش الاسرائيليّ اغتال فريقًا أجنبيًا من جنسيات بريطانية وبولندية وأسترالية
5
اقتصاد
00:57
ارتفاع بسعر البنزين..
اقتصاد
00:57
ارتفاع بسعر البنزين..
6
صحة وتغذية
07:45
ما هي عواقب عدم ممارسة العلاقة الحميمة على حياة الإنسان؟
صحة وتغذية
07:45
ما هي عواقب عدم ممارسة العلاقة الحميمة على حياة الإنسان؟
7
أخبار لبنان
05:02
بعد جريمة الأشرفية... نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل حذرت من الشركات الوهمية!
أخبار لبنان
05:02
بعد جريمة الأشرفية... نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل حذرت من الشركات الوهمية!
8
منوعات
10:29
في مشهد مروع... جلس الوالد يشاهد ما فعله ابنه بابنته ثم أعطاه الماء ليشرب: ما حصل كان مرعباً! (فيديو)
منوعات
10:29
في مشهد مروع... جلس الوالد يشاهد ما فعله ابنه بابنته ثم أعطاه الماء ليشرب: ما حصل كان مرعباً! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More