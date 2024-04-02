الأمم المتحدة: مقتل موظفي الإغاثة "نتيجة حتمية" لإسلوب إدارة الحرب في غزة

اعتبر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن مقتل سبعة من العاملين في منظمة ورلد سنترال كيتشن الخيرية التي أسسها الطاهي الشهير خوسيه أندريس في غزة "هو النتيجة الحتمية للطريقة التي تُدار بها هذه الحرب في الوقت الحالي".



وقال إن الأمم المتحدة تدعو مجددا إلى وقف فوري إنساني لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس".



وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الغارة الجوية الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل موظفي الإغاثة غير متعمدة و"مأساوية".