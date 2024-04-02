البنك الدولي: الأضرار اللاحقة بالبنى التحتية الأساسية في غزة تقدّر بـ18,5 مليار دولار

ألحقت الحرب الدائرة بين إسرائيل و"حماس" أضرارا بالبنى التحتية في غزة تقدّر بنحو 18,5 مليار دولار، وفق تقرير جديد للبنك الدولي نُشر الثلاثاء.



ولفت البنك الدولي في تقييمه غير النهائي للأضرار إلى أن الرقم يمثّل 97 في المئة من الناتج الاقتصادي المشترك للضفة الغربية المحتلة وغزة في العام 2022.



