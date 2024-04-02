مقتل 29 على الأقل في حريق نهارًا في ملهى ليلي في إسطنبول

أعلنت السلطات التركية أن 29 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في حريق اندلع في ملهى ليلي في إسطنبول خلال أعمال إصلاح في أثناء النهار، ما أدى إلى إجلاء عشرات السكان الذين يعيشون فوق الملهى.



وأخمد رجال الإطفاء النيران التي اشتعلت في مدخل الملهى المتفحم الذي كان يتصاعد منه الدخان، فيما تولى المسعفون نقل الضحايا إلى سيارات الإسعاف.



ويقع الملهى في طابقين أسفل مبنى سكني مؤلف من 16 طابقًا، وأظهرت لقطات في وقت سابق وصول ألسنة اللهب إلى ثلث المبنى.



وذكر مكتب أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، أن الحريق اندلع في تمام الساعة 12:47 ظهرًا (09:47 بتوقيت غرينتش) في منطقة جاريتيبي في مدينة إسطنبول وأن السلطات ألقت القبض على ستة أشخاص في إطار تحقيق في الواقعة.



وقال إمام أوغلو، الذي أعيد انتخابه لفترة جديدة يوم الأحد، للصحفيين خارج المبنى إن الملهى لم يقدم طلبًا لإجراء أعمال تجديد أو بناء بداخله، مضيفًا أنه يصعب رؤية مثل هذه الأعمال من الشارع.



وذكر الموقع الإلكتروني للملهى واسمه ماسكيريد أنه سيغلق في الفترة من 10 آذار إلى 10 نيسان "بسبب تجديد التصميم". وأشار الموقع إلى أنه بوسع الملهى استضافة ما يصل إلى أربعة آلاف شخص ويقدم عروضًا متنوعة عدة مرات في الأسبوع.



ولم يتسن لرويترز الاتصال بأحد ممثلي الملهى الليلي حتى الآن.



وقطعت السلطات الكهرباء والمياه والغاز عن المنطقة وأجلي سكان المبنى كإجراء احترازي.