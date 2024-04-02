كوريا الشمالية تطلق صاروخًا بالستيًا متوسط المدى باتجاه بحر اليابان

أطلقت كوريا الشمالية الثلاثاء صاروخًا بالستيًا متوسط المدى باتجاه بحر اليابان الذي يسمى أيضًا بحر الشرق، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، في أحدث تجربة ضمن سلسلة من اختبارات الأسلحة المحظورة التي أجرتها بيونغ يانغ هذا العام.



وبعد ساعات من ذلك، أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مناورة جوية مشتركة شملت قاذفات ذات قدرات نووية.



وقال الجيش الكوري الجنوبي في بيان إنه "رصد قرابة الساعة 6:53 (21:53 ت غ) ما يعتقد أنه صاروخ بالستي متوسط المدى أطلق من منطقة بيونغ يانغ باتجاه بحر الشرق"، في إشارة إلى المسطح المائي المعروف أيضًا باسم بحر اليابان.



وأضاف: "لقد عززنا المراقبة وتبادلنا المعلومات ذات الصلة عن كثب مع الولايات المتحدة واليابان".