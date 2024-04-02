إيران سترد على إسرائيل... لكن أين؟

روسيا تستنكر الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا

روسيا تستنكر الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا

منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الأميركية تؤكد مقتل سبعة من موظفيها في ضربة إسرائيلية على غزة