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شاحنة تدهس طلابًا وتردي ستة منهم في جنوب العراق

أخبار دولية
2024-04-02 | 13:52
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شاحنة تدهس طلابًا وتردي ستة منهم في جنوب العراق
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شاحنة تدهس طلابًا وتردي ستة منهم في جنوب العراق

قتل ستة طلاب على الأقل وجرح 14 آخرون الثلاثاء بعدما دهستهم شاحنة لدى خروجهم من المدرسة في محافظة البصرة في جنوب العراق، وفق ما أعلنت السلطات.

وقال المتحدث باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري: "شرطة محافظة البصرة تلقي القبض على سائق عجلة نوع شاحنة براد دهس 6 من طلاب المدارس، ما ادى الى وفاتهم وإصابة 14 آخرين بإصابات مختلفة في منطقة الهارثة شمالي محافظة البصرة".

ولفت إلى أنه "وفق الاعترافات الأولية، فإن سائق العجلة فقد السيطرة عليها بسبب عطل في المكابح، ما تسبب في حادث الدهس أثناء انتهاء الدوام الرسمي للمدرسة".

أخبار دولية

طلابًا

وتردي

العراق

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