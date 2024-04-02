بولندا تطالب إسرائيل بـ"تعويض" عائلات عمال الإغاثة الذين قتلوا في غزة

رأى نائب وزير الخارجية البولندي أندريه زيجنا الثلاثاء أنه على اسرائيل "تعويض" عائلات عمال الإغاثة السبعة الذين قتلوا في ضربة اسرائيلية في غزة، وبينهم مواطن بولندي.



وقال زيجنا في تصريح اذاعي: "على السلطات ان تفكر في الطرف الذي ينبغي أن يتحمل مسؤولية جنائية لضغطه على زر معين، وفي كيفية تعويض عائلات الضحايا، رغم أنه يستحيل القيام بذلك باللجوء الى المال."