ستولتنبرغ يقترح إنشاء صندوق بقيمة 100 مليار يورو لإمداد أوكرانيا بالسلاح

اقترح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إنشاء صندوق بقيمة 100 مليار يورو (108 مليارات دولار) لأوكرانيا على مدى خمس سنوات في مسعى لإشراك الحلف بشكل أكبر في إرسال أسلحة إلى كييف، حسبما أفاد مسؤولون.

ويعقد وزراء خارجية دول الناتو محادثات أولية في شأن المقترح في بروكسل الأربعاء في إطار المساعي لوضع حزمة دعم لأوكرانيا قبل التئام قِمة في تموز في واشنطن.

وقال مسؤول في الحلف إنّ وزراء الخارجية سيناقشون أفضل السبل لتنظيم دعم الناتو لأوكرانيا، لجعله أكثر قوة وتيقنا واستدامة.

وأضاف: "لن تُتخذ قرارات نهائية في الاجتماعات الوزارية في نيسان/أبريل، وستستمر المناقشات مع اقترابنا من قمة واشنطن في تموز/يوليو".

وأشار مسؤولون ودبلوماسيون إلى أنّ الاقتراح يقضي بأن تساهم دول الناتو وعددها 32، في الصندوق بما يتناسب مع حجم اقتصادها.