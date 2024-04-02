اتصال هاتفيّ بين الأسد ورئيسي

اتّصل الرئيس السوريّ بشار الأسد بالرئيس الإيرانيّ إبراهيم رئيسي، ليعزّيه باستشهاد عدد من المستشارين العسكريين الإيرانيين في الهجوم، الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأعرب “باسمه وباسم الشعب السوريّ عن التعاطف والمواساة في هذا المصاب الجلل لعائلات الشهداء وللشعب الإيرانيّ العزيز”.

وأكدّ الأسد أنّ ما قامت به إسرائيل من استهداف لمقر بعثة دبلوماسية في منطقة تعج بالمدنيين ليس بالأمر المستغرب.

وقال: “هذا الكِيان بُني على القتل وسفك الدماء والتهجير والسلب وما الإبادات الجماعية والمجازر المستمرة في غزة منذ أكثر من ستة أشهر إلا أوضح دليل على همجية هذا الكيان.”