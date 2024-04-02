الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ألف ويلة بليلة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تظاهرة غاضبة جديدة أمام الكنيست ضد نتانياهو

أخبار دولية
2024-04-02 | 17:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تظاهرة غاضبة جديدة أمام الكنيست ضد نتانياهو
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
تظاهرة غاضبة جديدة أمام الكنيست ضد نتانياهو

تظاهر آلاف الاسرائيليين، بينهم عدد من أقارب الرهائن المحتجزين في غزة، مجددًا مطالبين باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

 

واتهموه بخيانة الثقة الشعبية.

     

وهتفت ايناف زانغاوكر عبر المذياع مخاطبة نتانياهو: "تخوض حملة ضدي، ضد عائلات الرهائن، لقد انقلبت علينا. أنت خائن لشعبك ولناخبيك ولدولة اسرائيل".

     

ويحتجز ماتان، ابن زانغاوكر، منذ هجوم حركة “حماس” في السابع من تشرين الاول والذي أشعل الحرب في قطاع غزة بين الدولة العبرية والحركة.

     

واضافت المرأة أمام البرلمان الاسرائيلي وقبالتها متظاهرون تجمعوا للمساء الرابع على التوالي منذ السبت، "تتحمل مسؤولية السابع من تشرين الأول/اكتوبر بكل الاشكال الممكنة. أنت تعرقل اتفاقا في شأن الرهائن، ولا تدع لنا خيارا. يجب أن تغادر منصبك، وسنواصل ملاحقتك، ولن ندعك وشأنك لا ليلا ولا نهارا ما دام ابني ماتان" رهينة في غزة.

     

ودعا رئيس الوزراء العمالي الاسبق إيهود باراك الى اجراء "انتخابات الآن”.

 

ونبّه إلى أن "دخول رفح (من جانب الجيش بحسب ما تعهدت الحكومة) سيحصل خلال بضعة أسابيع، لكن القضاء على حماس (لن يتم) قبل بضعة أشهر، وفي انتظار ذلك فإن الرهائن سيعودون في نعوش"، معتبرا انه "حتى لو كان الإفراج عن الرهائن يستدعي وقفا لإطلاق النار، فإن سحق حماس ممكن".

     

وبعد اسابيع من التظاهرات كل سبت في تل أبيب، وحد المعسكر المناهض للحكومة وعائلات الرهائن جهودهما للتعبير عن غضبهم كل مساء منذ الأحد امام الكنيست.

     

حتى أن بعضهم يمضي ليلته في الخيم التي نصبت في المكان.

     

آخر الأخبار

أخبار دولية

غاضبة

جديدة

الكنيست

نتانياهو

LBCI التالي
الصحة العالمية: تدمير مستشفى الشفاء يصيب المنظومة الصحية بغزة في مقتل
بوريل يدين الضربة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل عاملين إنسانيين في غزة: لفتح تحقيق
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-03-30

عائلات رهائن إسرائيليين تدعو إلى تظاهرة أمام مقر الكنيست

LBCI
أخبار دولية
05:43

السيسي يؤدي اليمين الدستورية لولاية جديدة أمام مجلس النواب المصري

LBCI
أخبار دولية
2024-03-30

تظاهرة جديدة في لندن تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

LBCI
أخبار دولية
2024-03-29

نتانياهو يوافق على جولة جديدة من محادثات الهدنة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:51

رئيس وزراء بولندا: الهجوم على عمال الإغاثة يضع التضامن مع إسرائيل "أمام امتحان"

LBCI
أخبار دولية
01:29

12 قتيلاً في هجوم بطائرة مسيّرة على عطبرة في شمال شرق السودان

LBCI
أخبار دولية
01:25

رئيس الوزراء الأسترالي يعبّر لنتانياهو عن "غضبه" لمقتل عاملي الإغاثة في غزة

LBCI
أخبار دولية
01:22

بيونغ يانغ: التجربة الأخيرة كانت لصاروخ فرط صوتي مداه يتراوح بين متوسط وطويل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
2023-11-03

بلدية طيرحرفا: الجيش الاسرائيلي استهدف المصدر شبه الوحيد لتغذية البلدة بالمياه

LBCI
منوعات
2024-03-30

بعد علاقة دامت خمس سنوات... شاب يتخلى عن حبيبته وما علاقة صديقته المفضلة؟

LBCI
منوعات
07:24

خلال رحلة مع والدها... ابنة الـ14 سنة رحلت: "سقوط مميت" أودى بحياتها؟

LBCI
آخر الأخبار
03:26

فياض للـLBCI: مؤسسة كهرباء لبنان عملت على زيادة التغذية الكهربائية لساعتين تقريبا عن المخارج التي تم نزع التعديات عنها وتُجبى 90% من الساعات التي تتم فوترتها على كافة الاراضي اللبنانية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

الإنتر يقترب من حسم لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم وفينيكس صنز يعزز مركزه في القسم الغربي من ال ان بي آي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

أسعار النفط العالمية الى ارتفاع

LBCI
أخبار دولية
13:51

إيران سترد على إسرائيل... لكن أين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

فؤاد السعد.. ثلاثة عقود من العمل السياسي مع اللقاء الديمقراطي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

المصارف تحمل الدولة مسؤولية ضياع الودائع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

في اليوم العالمي لإضطراب طيف التوحد.. الإختلاف يغني!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

فيتامينات ومتممات خاصة بالأطفال تباع في الصيدليات رغم انتهاء صلاحيتها…

LBCI
أخبار دولية
13:28

إسرائيل مستمرة بتجويع الفلسطينيين... بالقتل!

LBCI
أخبار دولية
13:25

بعد ضربة دمشق... كيف تقرأ إسرائيل الرد الإيراني؟ وماذا تتوقع؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
05:55

مكتب فضل الله: الأربعاء 10 نيسان أول أيام عيد الفطر المبارك

LBCI
خبر عاجل
09:31

التحكم المروري: تصادم بين سيارتين على اوتوستراد غزير باتجاه الكازينو وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
أخبار لبنان
05:43

تشويه تمثال السيدة العذراء في زوق مكايل (صورة)

LBCI
صحة وتغذية
07:45

ما هي عواقب عدم ممارسة العلاقة الحميمة على حياة الإنسان؟

LBCI
منوعات
12:51

بعد ولادة طفلتهما قررا التخلي عنها وعرضها للتبني: لن تصدقوا ما حصل بمصير الصغيرة!

LBCI
منوعات
10:29

في مشهد مروع... جلس الوالد يشاهد ما فعله ابنه بابنته ثم أعطاه الماء ليشرب: ما حصل كان مرعباً! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
05:02

بعد جريمة الأشرفية... نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل حذرت من الشركات الوهمية!

LBCI
آخر الأخبار
14:23

النائبة في البرلمان البريطانيّ كلوديا ويب للجزيرة: إسرائيل صارت في وضع خارج على السيطرة وعلينا إيقافها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More