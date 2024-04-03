زلزال يضرب تايوان هو الاقوى منذ ٢٥ عاماً

قُتل أربعة أشخاص وجُرح 700 شخص جراء زلزال وقع قبالة ساحل تايوان بلغت قوته 7.7 درجات ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من العاصمة تايبيه ، وإصدار تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) في جزر جنوب اليابان والفلبين.



وانهارت بعض المباني في مدينة هوالين القريبة من مركز الزلزال.



وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن سكان فوتشو وشيامن وتشوانتشو ونينغده في مقاطعة فوغيان الصينية شعروا بالزلزال.



وفي السياق، أعلن مدير "مركز تايبيه لرصد الزلازل" وو شين-فو أنّ الزلزال هو "الأقوى منذ 25 عاماً" في الجزيرة.



وقال وو للصحافيين إنّ "الزلزال قريب من الساحل وضحل.



وأصدرت اليابان تحذيرا باخلاء المناطق الساحلية بمقاطعة أوكيناوا الجنوبية.



وطمأن لاحقا مركز الإنذار المبكر من التسونامي بالمحيط الهادئ أنّ خطر حدوث أمواج مدّ عالٍ من جراء الزلزال "انتهى إلى حدّ كبير"، وذلك بعد أن توقعت اليابان والفلبين أن تصل أمواج تسونامي إلى مناطق واسعة ساحلية.